- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, vorbește despre gunoaiele din Capitala, dar și despre ”masterplanul” PMB pentru a scapa de ele. Firea susține ca bucureștiul are un Masterplan pentru gestionarea deseurilor , in care este prezentata situatia actuala, dar si de ce ar fi nevoie pentru o gestionare…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, atrage atentia ca Bucurestiul are un Masterplan pentru gestionarea deseurilor, in care este prezentata situatia actuala, dar si de ce ar fi nevoie pentru o gestionare eficienta. "Bucurestiul are un Master Plan pentru tratarea deseurilor, domnule Berceanu,…

- Tratamentele impotriva țanțarilor și capușelor au loc in tot Bucureștiul, incepand de la periferie spre centru, inca de luni seara, a anunțat primarul general Nicușor Dan, marți, 8 iunie, pe Facebook. „Ieri seara au inceput operațiunile de dezinsecție și deratizare in Capitala. Aceste tratamente se…

- Sectorul 1 al Capitalei este sufocat, din nou, de gunoaie. Primarul cere Prefecturii sa declare stare de alerta sanitara, masura care ar putea permite un nou contract, cu un alt operator. De aproape o saptamana, operatorul a oprit colectarea deșeurilor. Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, spune…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca joi, la ora 14:30, se va prezenta la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru a da declarații cu privire la o plangere depusa in 2019 prin care acuza ilegalitați cu privire la PUZ Sector 3. Actualul edil a depus aceasta plangere impotriva fostului…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, va merge joi la DNA pentru a fi audiat în legatura cu plângerea penala pe care a depus-o în 2019 împotriva edilului de atunci Gabriela Firea. Plângerea vizeaza zeci de hectare de teren din sectorul 3 carora, în mod ilegal,…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a aplicat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, in perioada 2020 – 2021, administratiilor locale din municipiul Bucuresti. Astfel, in perioada mentionata, comisarii Garzii au aplicat Primariei Generale a Capitalei trei amenzi, insumand 115.000 lei, pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a facut apel la solidaritate, ințelegere și o exprimare non-violenta a nemulțumirilor. Declarația edilului a avut loc marți dimineața, in deschiderea ședinței Consiliului General al Municipiului București. Edilul a declarat ca ințelege frustrarile legate de…