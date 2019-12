Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a anuntat, luni, ca programul Oxigen privind vinietele nu va mai intra in vigoare din ianuarie 2020, ci din luna martie a anului viitor.Lunile ianuarie și februarie vor fi dedicate „informarii si constientizarii”. „Normal ar trebuie sa fie aplicat de la 1 ianuarie,…

- Primaria Capitalei va incepe aplicarea vinietei Oxigen din luna martie, lunile ianuarie și februarie fiind pentru informarea cetațenilor și conștientizare, a declarat primarul Gabriela Firea, luni, in cadrul unui comandament pentru fluidizarea traficului. Cu alte cuvinte, primarul general a decis amanarea…

- Consiliul general a adoptat, in sedinta de joi, proiectul vinietei pentru Bucuresti. In consecinta, in jur de 593.000 de proprietari de masini din Capitala si din Ilfov ar urma sa plateasca taxa pentru a putea circula pe soselele din oras. Proiectul a fost initiat de Gabriela Firea. 31 dintre…

- ​​Una din cinci mașini inmatriculate in București și Ilfov nu va putea circula prin centrul Capitalei, iar alte peste 650.000 vor trebui sa plateasca vinieta pentru a circula prin oraș, daca la 1 ianuarie intra in vigoare taxa Oxigen, promovata de Gabriela Firea. Proiectul modificat de Primarie, prevede…

