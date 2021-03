Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a fost intotdeauna o persoana deschisa atunci cand a venit vorba despre familia ei. Fanii au putut sa afle detalii interesante despre aceasta, prin intermediul contului de socializare. Recet, Gabriela și Tavi Clonda au vorbit despre relația cu nașii Cristina și Madalin Ionescu.„Nu prea…

- Gabriela Cristea a facut dezvaluiri surprinzatoare la Antena Stars. Soția lui Tavi Clonda a marturisit cum se ințelege, de fapt, cu nașul ei, Madalin Ionescu. Fara rețineri, aceasta a declarat ca relația lor de prietenie a inceput cu stangul. Iata care este motivul!

- Invitata la emisiunea ‘Acces direct de Weekend’, de la Antena 1, Cristina Șișcanu a detaliat cum decurge mariajul ei cu fostul prezentator tv, Madalin Ionescu, dar și in ce relații este cu copiii din prima casnicie a barbatului. Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu sunt impreuna de mai bine de 10 ani…

- Informații de ultima ora in cazul incendiului devastator de la Institutul Matei Balș din București. Datele preliminare ale anchetatorilor ar arata ca focul nu ar fi pornit de la o aeroterma, așa cum s-a vorbit pe tot parcursul acestei zile. Potrivit unor surse Antena 3, sursa incendiului este o defecțiune…

- Un incendiu a izbucnit in aceata dimineața intr-un corp de cladire al spitalului Matei Balș. Au fost evacuați in jur de 120 de pacienți. Inițial autoritațile au anunțat trei victime, iar un pacient in stare grava a fost intubat, dar a murit și el. Potrivit unor surse citate de Antena 3, primul…

- Dana Budeanu, una dintre cele mai vocale persoane publice ale momentului, a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre felul in care au gestionat autoritatile din Romania toata aceasta perioada de pandemie. Increderea Danei Budeanu in autoritati nu mai este in ''vigoare'', astfel ca, odata cu disparitia…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au oferit telespectatorilor Antena 1 un moment de excepție in finala Te cunosc de undeva. Cei doi soți au cantat impreuna pe aceeași scena, iar publicul a fost coplețit de emoții.