- Potrivit unui comunicat transmis joi de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, Sorina Pintea a informat Consiliul ca renunța la demisie și se afla in concediu medical pana in 16 mai. „Sorina Pintea nu revine la conducerea Spitalului Județean din Baia Mare. Am luat act de renunțarea…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut, in ședința de Guvern de joi, ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa o demita pe Sorina Pintea din funcția de manager al Spitalului Județean Baia Mare, dupa ce Pintea, fost ministru al Sanatații, aflata acum sub control judiciar, s-a

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sanatații, Nelu Tataru, ca in cazul in care este adevarat ca fostul ministru PSD al Sanatații a revenit la conducerea spitalului județean din Maramureș, sa o demita de urgența:Redam dialogul: Ludovic Orban: Dle ministru Tataru, am vazut…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, joi, ca ministerul va evalua situatia si va lua o decizie, dupa ce Sorina Pintea a anuntat ca isi va retrage demisia de la conducerea Spitalului Judetean Baia Mare.

- Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și al PSD Maramureș se declara șocat de felul in care este tratata Sorina Pintea in arest. Imaginile derulate aseara pe principalele posturi de televiziune, cu Sorina Pintea incatușata, imbrancita și umilita, nu au facut decat sa demonstreze…

- "Tinem congresul pe data de data de 21 martie. Vom avea un congres in aceeasi procedura cu un proiect politic si cu o echipa", a declarat Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, conform stiripesurse. Ciolacu a dat detalii despre membrii echipei sale pe care o va prezenta la congresul…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Baia Mare, Sorina Pintea va fin inlocuita din aceasta funcție și suspendata din PSD, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, dupa ce Pintea a fost arestata in dosarul in care e acuzata de luare de mita, informeaza…

- Sorina Pintea va fi inlocuita din functie si suspendata din PSD, dupa ce a fost arestata in dosarul in care este acuzata de luare de mita, a precizat, duminica, pe pagina sa de Facebook, presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea. Voi propune, luni, elaborarea unui act administrativ…