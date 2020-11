FC Viitorul, invinsa de Dinamo in 16-imile Cupei Romaniei

FC Viitorul a ratat accederea in optimile de finala ale Cupei Romaniei.FC Viitorul a sustinut in aceasta seara meciul din "16" imile de finala ale Cupei Romaniei, duelandu se cu Dinamo, pe terenul acesteia, la Bucuresti, in Stefan cel Mare.Partida i a revenit lui Dinamo, cu 3 0 2 0 , prin… [citeste mai departe]