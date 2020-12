Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a primit o declaratie de razboi din partea celor care l-au umilit deja in instanta. Este vorba despre locuitorii comunei Gornet, din judetul Prahova, prima localitate care a obtinut definitiv din partea judecatorilor ridicarea carantinei…

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Bucuresti, aceasta va putea fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa se pronunte ieri in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Anadalchioi Bratianu ndash; Constanta.…

- Mama polițistului Bogdan Gigina, care a murit in urma cu cinci ani dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa, in timp ce se afla in coloana oficiala a fostului ministrului de Interne Gabriel Oprea, spune ca au trecut cinci ani „plini de amaraciune, durere, furie, revolta, neputinta”, relateaza Hotnews.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv o cerere formulata de colonelul Sebastian Cucos privind sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate in dosarul ’10 august’, transmite Agerpres. In urma acestei decizii, cererea DIICOT de redeschidere a anchetei in dosarul…

- Europarlamentarul Vasile Blaga este judecat intr-un dosar de coruptie, acelasi in care fusese initial achitat in octombrie 2017. Acum, dosarul va ajunge pe masa judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Decizia de achitare a lui Vasile Blaga a fost anulata in luna iulie. Inalta Curte…

- Vasile Blaga, in momentul de fata europarlamentar, este judecat intr-un dosar de coruptie, insa avand in vedere ca el a fost ales intr-o functie de demnitate publica la data de 26 mai 2019, Tribunalul Bucuresti a decis ca dosarul sa ajunga pe masa judecatorilor instantei supreme. Decizia a…

- Irina Tanase (27 de ani), logodnica lui Liviu Dragnea (57 de ani), a declarat ca, "foarte probabil", se va casatori cu fostul lider PSD și a precizat ca au vorbit și despre copii.Intrebata la Antena 3 daca ea și Liviu Dragnea se gandesc la casatorie, Irina Tanase a spus: "Da"."Am vorbit de asta și inainte…