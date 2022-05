Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul rus Vladimir Putin nici macar nu și-a putut imagina ca comunitatea mondiala se va uni rapid in jurul Ucrainei pentru a ajuta țara in lupta sa impotriva Rusiei. Dupa ce a oferit sprijin militar statului ucrainean, diferența pe campul de lupta a devenit și mai vizibila. Secretarul american…

- Discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, este un semnal foarte clar ca relațiile dintre cele doua țari vor fi – in anii care vin – mult mai stranse, iar romanii din Ucraina se vor bucura de mai multe drepturi – e de parere scriitorul și gazetarul Cristian Tudor…

- ”O alternativa la gazul rusesc ar insemna o intoarcere a Europei in secolul al XIX-lea”, titreaza cotidianul moscovit pro-Kremlin Pravda. Același ziar opineaza ca „Rusia a oprit de fapt un mare razboi, Cu cat avansam mai mult in operațiunea noastra speciala din Ucraina, cu atat mai mica este probabilitatea…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, afirma ca exista "indicii clare" ca in Ucraina au avut loc crime de razboi, acesta fiind motivul pentru care Romania s-a alaturat altor zeci de state care au sesizat Curtea Penala Internationala cu privire la actiunile Rusiei in Ucraina. "Trebuie sa facem…

- Din cate știm, dictatorii, strategii militari, oamenii politici și cei asimilați acestora, implicați in evenimente teribile, sfarșesc in cel mai bun caz in fața unor tribunale locale sau internaționale, și de ce nu, sub competența cercetatorilor. Razboiul din Ucraina se duce pe doua fronturi, unul dintre…

- Occidentul s-a ferit, dupa 1990, sa condamne comunismul așa cum condamnase nazismul. Daca ar fi facut-o, n-ar fi acceptat sa joace leapșa de-a democrația cu un locotenent-colonel KGB ajuns președinte al Rusiei și nu am fi ajuns unde suntem astazi, spune Gabriel Liiceanu. Cum traiți acest…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca Uniunea Europeana si-a incheiat pregatirile pentru eventualitatea sistarii livrarilor de gaze din Rusia, transmite dpa. “Astazi pot spune ca, chiar si in cazul unei intreruperi…