Gabriel Băicuș, alpinistul român care a escaladat Everest și Lhotse în 24 de ore, va urca pe K2 – Muntele Sălbatic Alpinistul Gabriel Baicuș va pleca intr-o noua expediție in Asia Centrala, pentru a escalada varful K2, al doilea cel mai inalt munte din lume și unul dintre cei mai greu de urcat. Expediția vine la doar un an dupa ce sportivul a reușit sa marcheze o premiera pentru alpinismul autohton, devenind primul roman care a atins varfurile Everest și Lhotse in 24 de ore, fara intoarcere in tabara de baza. Cunoscut și sub denumirea de „Muntele Salbatic”, K2 are o altitudine de 8.611 metri. Gigantul este considerat de mulți alpiniști ca fiind mai dificil de escaladat decat Everest, din punct de vedere tehnic,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

