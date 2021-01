Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la 668.202 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la debutul pandemiei de coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.403 cazuri noi, detectate in 28.319 teste. In prezent, peste 8.500 de romani sunt internati cu COVID-19.Laora 13:00, Grupul de Comunicare…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 643.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Totodata, 16.057 de persoane au decedat in total, dintre care 78 in ultimele 24 de ore.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri,…

- Este cert ca pentru Iulia Albu dragostea plutește in aer, dar a facut-o sa uite pana și de educație? Celebra creatoare de moda a ieșit sa cineze la un restaurant de fițe din Capitala, insa și-a lasat bunele maniere acasa! Vedeta a facut mai multe gesturi nepoliticoase chiar in fața iubitului ei, inainte…

- Romania se apropie de 590.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 5.158 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a peste 14.000 de persoane.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…

- Vincenzo Castellano și iubita sa, Andreea, au ieșit din casa la ceas de seara, iar paparazzy SpyNews.ro au fost pe urmele lor. ”Porumbeii” au fost puși la punct de omul de la paza și asta pentru ca cei doi au incercat sa ”fenteze” regulile de la intrarea in centrul comercial.

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 457.848 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 8.499 dintre acestea fiind adaugate la ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica. Ultimele 24 de ore au adus 172 de noi decese și 1.226 de bolnavi de Covid in stare grava, la ATI.La ora…

- In ultimele 24 de ore au fost 9.272 de cazuri noi de COVID-19. Alte 160 de persoane au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus, in timp ce la ATI sunt internați 1.139 de pacienți COVID. Dupa bilanțul de vineri, Romania depașește 400.000 de infectari cu coronavirus, de la inceputul pandemiei.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a adresat mulțumiri speciale Armatei Romane pentru implicarea in combaterea pandemiei de coronavirus. In mai multe orașe din țara, Armata a instalat spitale de campanie. Nave ale Armatei Romane au transpotat si ele echipamente de protecție medicala, iar medicii…