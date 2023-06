Stiri pe aceeasi tema

- Bursucu și Teo Trandafir au prezentat impreuna emisiunea „Teo Show” la Kanal D și au devenit buni prieteni datorita proiectului in care au fost implicați. Prezentatorul a spus cum se ințelege cu colega sa in spatele camerelor de filmat.Invitat la emisiunea Biancai Dragușanu, „Detectorul de minciuni”,…

- Judecatorii au decis! Claudia Patrașcanu trebuie sa ii plateasca o suma mare de bani Biancai Dragușanu, in urma proces care a avut loc saptamanile trecute. Care este suma pe care trebuie sa i-o datoreze fosta soție a lui Gabi Badalau blondinei din showbiz-ul romanesc, dar și, totodata, ce se va intampla…

- Razboiul dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu este pe cale sa se termine! Cele doua s-au judecat ceva timp in instanța, insa, acum, totul pare ca se finalizeaza. In urma cu puțin timp blondina din showbiz-ul romanesc a obținut victoria impotriva fostei soții a lui Gabi Badalau. La scurt timp…

- In timp ce alți oameni sufera din aceasta cauza, pe Dani Mocanu arestul la domiciliu l-a impins sa iși vanda mașina. Manelistul a facut anunțul neașteptat in urma cu puțin timp, iar fanii pot sa cumpere mașina lui personala. Insa, prețul nu este pentru orice buzunar.

- Bianca Dragușanu a uimit pe toata lumea cand a spus ca iși pune mereu foi de dafin in pantofi și in portofel. Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, prezentatoarea de la Kanal D2 a explicat de ce recurge la aceste obiceiuri.Bianca Dragușanu crede mult in energii și apeleaza la tot felul de obiceiuri…

- Cu toate ca de-a lungul timpului s-a spus ca baieții lui Gabi Badalau și ai Claudiei Patrașcanu nu ar avea o relație de prietenie tocmai buna cu fiica Biancai Dragușanu, iata ca am aflat cum se ințeleg de fapt aceștia. Reporterii Spynews.ro au obținut informații in ceea ce privește subiectul momentului!

- Autoritațile vor sa schimbe regulile dupa care se vor putea vinde mașinile. Potrivit unui proiect de lege, ajuns acum la votul decisiv al deputaților, cumparatorul unei mașini va trebui sa primeasca de la vanzator un document eliberat de Registrul Auto Roman care va cuprinde informații legate de numarul…