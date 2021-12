G7 vrea să prezinte un front unit în faţa “agresorilor mondiali” Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a carei tara se afla la presedintia G7, se asteapta ca la reuniune sa se prezinte “un front unit in fata agresorilor mondiali”. Ea le va cere omologilor sai din G7 “sa prezinte un front unit fata de comportamentele rauvoitoare, inclusiv pozitiile Rusiei fata de Ucraina, si un angajament in materie de securitate si sustinere economica pentru apararea “frontierelor libertatii” in lume. De cateva saptamani, NATO, SUA si natiunile europene acuza Rusia ca vrea sa invadeze Ucraina, ceea ce Moscova neaga. Liz Truss, care l-a inlocuit pe Dominic Raab in septembrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

