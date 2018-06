Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe Conte si…

- Noul sef al guvernului populist italian, Giuseppe Conte, a declarat vineri ca este "de acord" cu presedintele american Donald Trump, care a cerut G7 sa reintegreze Rusia in aceasta structura, relateaza AFP. "Sunt de acord cu presedintele Trump: Rusia ar trebui sa revina in G8. Este in…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Bilantul atacului care a avut loc la Toronto dupa ce o camioneta a intrat în pietoni este de 10 morti si 15 raniti, conform ultimelor informatii ale politiei, scrie BBC. Soferul, un barbat de 25 de ani pe numele Alek Minassian, a fost retinut de politie. Videoclipurile postate…

- Ministrul economiei din Germania, Peter Altmaier, a aparat, intr-un interviu acordat publicatiei Bild, decizia tarii sale de a nu participa la loviturile militare asupra Siriei, de la finalul saptamanii trecute, transmite luni dpa. ''Faptul ca nu executam noi insisi lovituri aeriene nu inseamna…

- SUA, Marea Britanie, Franța și Germania au emis o declarație comuna in care susțin ca refuzul Rusiei de a raspunde la intrebarile Marii Britanii in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal indica responsabilitatea sa pentru incident. Declarația liderilor celor patru state a fost postata pe site-ul…