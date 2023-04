G7 a stabilit duminică noi ţinte ambiţioase pentru energia solară şi capacitatea eoliană offshore Dar tarile participante nu au acceptat termenul limita din 2030 pentru eliminarea treptata a carbunelui, pentru care Canada si alti membri au facut eforturi si au lasat usa deschisa pentru investitiile continue in gaze, spunand ca sectorul ar putea contribui la abordarea potentialelor deficite de energie. Ministrii G7 incheie duminica doua zile de intalniri privind clima, energia si politica de mediu in orasul Sapporo, din nordul Japoniei. Sursele regenerabile de combustibil si securitatea energetica au capatat o noua urgenta dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia. “Initial, oamenii au crezut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bresa de securitate din SUA crește. Un nou lot de documente clasificate care par sa detalieze secrete de securitate nationala ale SUA pe dosare ce merg de la Ucraina si Orientul Mijlociu pana la China, a aparut vineri pe site-urile de socializare, conform New York Times, informeaza Reuters. Pentagonul…

- In contextul in care piețele energetice globale sunt bulversate, grupul G7, format din cele mai industrializate națiuni din lume, are in vedere sa aprobe noi investiții in amonte in domeniul gazelor naturale, in pofida ingrijorarilor legate de clima, se arata intr-un proiect de document consultat joi…

- Planurile Rusiei de a desfașura arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului vor destabiliza aceasta țara, care a fost luata „ostatica” de Moscova, a apreciat duminica, 26 martie, un consilier ucrainean de top pentru securitate, citat de Reuters. „Kremlinul a luat Belarusul ostatic nuclear”, a scris…

- Țarile Uniunii Europene nu au reușit nici joi, 23 februarie, sa ajunga la un acord asupra noului set de sancțiuni impotriva Rusiei, ratand astfel termenul prevazut pentru ca acestea sa intre in vigoare – și anume ziua de vineri, cand se va implini an de la debutul invaziei Moscovei in Ucraina, au declarat…

- Regatul Unit ii antreneaza pe soldatii ucraineni sa lupte mai mult intr-un ”mod occidental” si sa foloseasca mai putina munitie decat in modul de lupta traditional sovietic, a declarat miercuri, 15 februarie, ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters și Agerpres. Menționam ca Regatul…

- Romania a cerut sa fie parte din scrisoarea comuna, care urmeaza sa fie semnata de reprezentanții mai multor state, care va fi inaintata Comitetului Olimpic Internațional pentru a cere interzicerea participarilor sportivilor ruși la Jocurile Olimpice din 2024, a anunțat ministrul sportului Eduard Novak.„Romania…

- "As dori sa reamintesc oficialilor de la Londra: intr-un astfel de scenariu, rezultatul sangeros al urmatoarei runde de escaladare va fi asupra constiintei dumneavoastra, impreuna cu consecintele militare si politice pentru continentul european si intreaga lume", a precizat ambasada, citata de agentiile…

- Ministerul britanic al Apararii a anuntat luni un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, confirmand trimiterea catre aceasta a 14 tancuri Challenger 2, in timp ce a cerut Germaniei sa autorizeze la randul ei Polonia si Finlanda sa ofere Ucrainei tancuri germane Leopard pentru a o sustine…