- Decizia a fost luata joi de comitetul strategic al Carrefour, la recomandarea directorului general Alexandre Bompard, care a considerat ca o astfel de tranzactie ar fi prea complicata. Reprezentantii Carrefour si Auchan nu au putut fi contactati pentru comentarii. Le Monde a scris la sfarsitul lunii…

- USR PLUS vine cu clarificari privind motivul real pentru care au ales varianta unei moțiuni de cenzura impotriva lui Florin Cițu și nu demisia miniștrilor din alianța. Potrivit unui comunicat de presa, USR PLUS susține ca daca miniștrii lor și-ar da demisia, premierul Cițu ar ramane in continuare…

- Știm cu toții faptul ca inca de la inceput, Dodo și tatal copilului sau, Liviu Kevin, au avut o relație controversata, cu multe dispute. Cei doi indragostiți au decis de multe ori sa nu mai formeaza un cuplu, iar de fiecare data s-au intors unul la celalalt. Astazi, artista a dezvaluit la Antena Stars,…

- Medicul Gindrovel Dumitra a facut o paralela intre numarul celor vaccinați in luna mai și acum, care arata cat de mult a scazut dorința de vaccinare - de 10 ori.„In timpul verii, vaccinarea anti-COVID-19 a stagnat foarte mult. Atinsesem la un moment dat 110.000 de vaccinari zilnice, in luna mai, dupa…

- Mai multe loturi de inghetata au fost retrase de la vanzare și din magazinele Carrefour și Auchan, din cauza prezenței oxidului de etilena intr-un aditiv utilizat – guma de carruba.„Va informam ca urmare a notificarii primite din partea producatorului Froneri Franța, CARREFOUR ROMANIA SA a inițiat retragerea…

- Mii de oameni au protestat, miercuri, de Ziua Nationala, in mai multe orase in Franta, nemultumiti de deciziile presedintelui Emmanuel Macron privind utilizarea certificatului Covid-19 si impunerea vaccinarii pentru personalul medical, au transmis Le Figaro si Le Monde.

