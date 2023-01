Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua clasate in Superliga, Farul Constanta si CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei, se dueleaza la Ovidiu in etapa a 23 a. In primul meci oficial pe 2023, liderul Superligii, Farul Constanta, va juca pe teren propriu, luni, 23 ianuarie, de la ora 20.00, cu a doua clasata, campioana en titre…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a comentat refuzul jucatorilor de a se antrena astazi și a comentat relația pe care o are cu Vlad Iacob, administratorul special al clubului. Jucatorii lui Dinamo au refuzat sa intre pe teren la antrenamentul de astazi, nemulțumiți de restanțele…

- Petrolul Ploiești joaca acasa cu FCU Craiova 1948, de la ora 14:30, in etapa #21 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Petrolul - FCU Craiova, live de la ora 14:30 Click AICI pentru statistici!…

- Fotbalul romanesc s-a „imbogațit” anul acesta cu un investitor foarte puternic. Dan Șucu a decis sa cumpere jumatate din acțiunile clubului Rapid și a promis ca are un plan prin care gruparea din Giulești se va lupta la titlu. La final de an am aflat pe ce loc se afla in Topul Capital omul de […] The…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul șef al LPF, a prefațat derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj, meci restant din etapa a noua a Superligii. Partida FCSB - CFR Cluj se joaca in aceasta seara, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și tranmisa la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1 „Corleone”…

- Farul Constanța, liderul clasamentului Superligii, primește vizita celor de la FC Botoșani, in runda cu numarul 19 din Superliga. Partida va avea loc duminica, de la 13:15, și va fi liveTEXT pe GSP. ro și transmisa la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. ...

- Poli Iași a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, in runda cu numarul 15 din Liga 2. La finalul partidei, Vlad Iacob, administratorul special al „cainilor”, s-a plans de modul in care a decurs repriza secunda. „Din pacate, azi am intrat in jocul gazdelor, e un lucru rau, nu ne-am facut jocul nostru, n-am construit,…

- Nicolae Dica (42 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, este pe punctul de a reveni pe banca tehnica. Tehnicianul piteștean nu exclude posibilitatea de a prelua banca tehnica a celor de la CS Mioveni, „lanterna roșie” a Superligii, informeaza cei de la Orange Sport. ...