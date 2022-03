Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea Minnesota din Statele Unite au anuntat miercuri ca au dezvoltat o pilula contraceptiva masculina cu o eficacitate de 99% in testele realizate pe soareci, care nu a provocat efecte secundare vizibile si ar putea fi testata pe oameni pana la sfarsitul acestui an, informeaza…

- Chiar daca se inregistreaza o diminuare a numarului de persoane infectate cu virusul SARS – CoV – 2, Centrul de Evaluare și Tratament pentru pacienții COVID din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești, inființat din dorința de a preveni apariția cazurilor severe de COVID și supraaglomerarea secțiilor…

- Romania „sta” bine - caci e in UE - și lamentabil, caci potrivit Indexului Societații și Economiei Digitale (DESI/2021) publicat de Comisia Europeana, ocupa ultimul loc dintre cei 27 sub toate aspectele relevante: capital uman, conectivitate, integrarea tehnologiei digitale și servicii publice electronice.…

- Dragii noștri, acum 10 ani v-am invitat sa ne fiți alaturi intr-un proiect care a ieșit exact așa cum ne-am dorit. Acel proiect este gazetadambovitei.ro și va mulțumim pentru ca Post-ul www.municipiultargoviste.ro – O revista despre oameni, locuri, povești, despre trecut, prezent și viitor apare prima…

- Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații, a vorbit despre ce se intampla in organism daca se administreaza doze din acelasi vaccin la intervale tot mai scurte de timp, dupa ce afirmațiile sefului Strategiei Vaccinurilor la Agentia Europeana a Medicamentului, care susține ca dozele repetate pot duce la…

- Un tanar de 16 ani din Romania a murit dupa ce a fost injunghiat, pe data de 30 decembrie, pe o strada din Londra, in zona Hillingdon. Mama baiatului spune ca fiul ei „era un baiat cuminte, nu era agresiv”. Acum femeia, care mai are un baietel, vrea sa se intoarca neaparat in tara, deoarece, spune ea, …

- Anul viitor aduce romanilor o crestere a salariului minim, a punctului de pensie si a alocatiilor pentru copii, insa electricitatea in regim de serviciu universal si carburantii se scumpesc incepand cu 1 ianuarie 2022. Astfel, salariul minim in 2022 va fi 2.550 lei brut, reprezentand o crestere de 10,8%…

- Formula 1 va avea anul viitor cele mai multe Mari Premii din istoria sa, 23, incluzand prima cursa desfasurata vreodata la Miami, insa anul 2021 va fi greu de depasit in acest sport in ce priveste dramatismul, scrie Reuters, citat de agerpres. Sezonul care a pus capat suprematiei septuplului campion…