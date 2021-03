Stiri pe aceeasi tema

- Un record vechi de 16 ani va ajunge la sfârșit începând cu turneul ATP 1000 de la Miami. Este vorba despre prezența ”Big 3” la turneele Masters, unde erau pâna acum nelipsiți. Dupa anunțul de forfait al lui Roger Federer la turneul de la Miami, Rafa Nadal…

- Cele mai bune formații din sezonul regular 2020-2021 al Ligii a II-a la futsal vor lupta in acest week-end la Sebeș pentru promovarea pe prima scena a futsalului din Romania. Clubul Sportiv Local Sportul Ciorasti – caștigatoarea Seriei 1 Est, Kereszthegy Remetea – echipa care s-a impus in Seria 2 Centru,…

- Premiantele sezonului regular 2020-2021 al Ligii a II-a la futsal iși vor da intalnire la Sebeș in week-end-ul 19-21 martie. CFR Timișoara a avut cel mai bun bilanț din liga secunda, insa acum totul va pleca de la zero. Clubul Sportiv Local Sportul Ciorasti – caștigatoarea Seriei 1 Est, Kereszthegy…

- CFR Timisoara a aflat azi ordinea partidelor de la barajul de promovare in elita la futsal. In urma tragerii la sorti de la sediul FRF, feroviarii banateni vor intalni in ordine Sportul Cioraști, Kerestegy Remetea și Metropolitan Ișalnița. Turneul e programat la finele lunii la Sebes. Pe 19 martie e…

- Ultimul viceprimar sosit in conducerea primariei Timișoara, Cosmin Tabara, a decis sa iși numeasca un prim consilier. Este o persoana cunoscuta in mediul de afaceri local, trecut pe la conducerea mai multor societați mari. Catalin Olteanu, fost director al Retim, trecut pe la Solectron sau FM Logistic…

- Dinamo și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 20:45, in episodul 180 din „Derby de Romania” și primul din 2021. Partida din runda #21 a Ligii 1 va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TV Telekom Sport 1 și LookSport+. In ultimul sezon fara play-off și play-out,…

- SCM Timișoara se intoarce la Oradea pentru Turneul 6 al Ligii Naționale de baschet masculin. Banațenii au parte de doua intalniri grele, cu Dinamo și Craiova. „Suntem din nou negativi la testarea Covid-19, dar asta nu inseamna ca nu avem probleme de lot. Ramanem cu aceleași probleme de efectiv cauzate…