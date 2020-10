Furtunile din Vietnam au făcut cel puţin 28 de victime Inca zece persoane au murit din cauza ploilor torentiale care au afectat regiuni extinse din Vietnam, conform unui raport dat publicitatii marti de autoritati, numarul total al victimelor ajungand la 28, in conditiile in care 12 persoane sunt inca date disparute si exista si temerea ca 17 muncitori de pe santierul unei hidrocentrale ar fi fost ingropati de o alunecare de teren, conform autoritatilor locale, transmite DPA. Printre persoanele decedate se numara 22 de oameni prinsi de viituri, 3 membri ai unui echipaj care s-au inecat pe mare si alti trei care au murit electrocutati. Marti, autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca zece persoane au murit din cauza ploilor torentiale care au afectat regiuni extinse din Vietnam, conform unui raport dat publicitatii marti de autoritati, numarul total al victimelor ajungand la 28, in conditiile in care 12 persoane sunt inca date disparute si exista si temerea ca 17 muncitori…

- Cel putin 11 migranti au murit in naufragiul ambarcatiunii la bordul careia se aflau, in largul Tunisiei, a anuntat un reprezentant al serviciilor tunisiene de securitate, relateaza Reuters potrivit news.ro.Paza de Coasta tunisiana a gasit corpurile a opt femei si trei copii. Cel putin…

- Un accident rutier a avut loc, vineri, in Chile. Cel puțin doi oameni au murit, iar cațiva au fost raniți, dupa ce 18 vehicule, printre care TIR-uri și autoturisme, s-au ciocnit pe o autostrada.Accidentul a avut loc in sudul țarii, in apropierea orașului Victoria, regiunea La Araucania, conform elmostrador.cl. …

- Cel putin sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Noul a lovit coasta centrala a Vietnamului, au declarat luni mass-media de stat, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Furtuna a atins uscatul in apropierea oraselor turistice Hue si Da Nang in cursul zilei de…

- Cel putin zece oameni au murit intr-un incendiu izbucnit duminica la un centru de carantina si de tratare Covid-19 din orasul indian Vijayawada, au transmis autoritatile locale citate de Reuters, potrivit news.ro.Echipele de interventie au salvat aproximativ 20 de pacienti si personalul medical…

- Cel puțin zece oameni, printre care doi copii, și-au pierdut viața in capitala pakistaneza Karachi in urma inundațiilor provocate de ploile musonice. Majoritatea au murit electrocutați sau inecați. Intre tip, salvatorii cauta mai multe persoane disparute.

- Un Boeing 737 al companiei Air India care venea din Dubai a depasit pista de aterizare a aeroportului Kozhikode din zona de sud-vest a tarii. Potrivit martorilor oculari, de la locul accidentului se ridica fum iar aeronava pare a se fi rupt in doua.

- Atac terorist in urma cu putin timp. Au fost trei explozii puternice! Sunt mai multe victime Un atac terorist a avut loc duminica dupa-amiaza in estul Afganistanului. Cel putin o persoana a murit, iar alte cateva zeci au fost ranite. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera…