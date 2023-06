Furtunile de sâmbătă au făcut ravagii. Sunt afectate peste 30 de localităţi din 14 judeţe Peste 30 de localitati din 14 judete au fost afectate in urma ploilor si furtunilor de sambata, unde au fost inundate case, curti si anexe, au fost doborati copaci, iar acoperisul unui centru comercial a luat foc dupa ce a fost lovit de un fulger. In judetul Alba, se intervine pentru salvarea a 25 de persoane, dintre care patru au ramas blocate pe o stanca, dupa ce nivelul unui parau a crescut. In Hunedoara, 23 de persoane au fost evacuate, iar circulatia este intrerupta pe trei drumuri judetene. ”Astazi, 24 iunie, in intervalul 07.00-21.00, fenomenele hidrometeorologice prognozate pentru aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de localitati din 14 judete au fost afectate in urma ploilor si furtunilor de sambata. Au fost inundate case, curti si anexe și au fost doborati copaci. Acoperisul unui centru comercial a luat foc dupa ce a fost lovit de un fulger, scria sambata seara News.ro. In judetul Alba s-a intervenit…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a convocat, in aceasta dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), constituit la nivelul ministerului, a informat MMAP printr-un comunicat, potrivit Agerpres. Sedinta a fost convocata ca urmare a avertizarilor meteorologice…

- ANM a emis mai multe avertizari meteorologice privind vremea instabila și ploi insemnate cantitativ. COD GALBEN Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 10 – 13 iunie, ora 12 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat,…

- Astfel, in intervalul 10 iunie, ora 14:00 - 10 iunie, ora 00:00, va fi valabil Codul portocaliu pentru rauri din bazinele hidrografice: Tur (judetul Satu Mare), Somesul Mic (judetul Cluj), Somes (judetele: Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Lapus (judetul Maramures), Crasna (judetele: Salaj si Satu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul acestei zile in 34 de judete si in zona Capitalei.Potrivit meteorologilor, intre orele 12:00 – 23:00, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza, in perioada 22 mai – 30 iunie, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Potrivit unui comunicat al MApN, sunt disponibile 2.187…

- Meteorologii au emis sambata, 14 aprilie, o avertizare cod galben de intensificari ale vantului și instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru 25 de județe și municipiul București, incepand de la ora 10.00, pana la ora 23.00. Avertizarea cod galben vizeaza 21 de județele Satu Mare, Maramureș,…

- Vremea rea se prelungește pana joi, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie, temperaturile minime urmand sa se situeze intre minus 10 și 0 grade Celsius in toata țara. In acest interval pot aparea bruma și inghețul la sol, iar la munte va fi viscol. Scaderea accentuata a temperaturilor afecteaza…