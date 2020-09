Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Sally a lasat fara curent electric mai mult de jumatate de milion de americani și a lovit Golful Mexicului cu ploi torentiale si valuri uriase. Furtuna continua sa faca ravagii in Florida si Alabama, iar inundatiile au cauzat pagube majore.Orasul Pensacola, din Florida, a…

- Uraganul Teddy a crescut in intensitate, ajungand miercuri pana la nivel de uragan de categoria a 2-a, si ar putea atinge joi categoria a 4-a, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Uraganul se afla la o distanta de aproximativ 1.315 kilometri est de Antilele…

- Furtuna tropicala Sally ar putea lovi statul american Louisiana in prima parte a zilei de marti cu intensitatea unui uragan de categoria a 2-a, relateaza agentia Xinhua. In unele regiuni autoritatile au emis ordine de evacuare obligatorie. Centrul National pentru Uragane din Miami a prognozat…

- Furtuna tropicala Isaias a adus miercuri ploi abundente si vanturi puternice in sud-estul Canadei, dupa ce a provocat moartea a sase persoane pe coasta de est a Statelor Unite, relateaza dpa potrivit Agerpres. Isaias urma sa slabeasca in intensitate si sa se disipeze pana joi dupa ce urma sa treaca…

- Furtuna tropicala Isaias a lovit marti coasta de est a Statelor Unite, unde vanturile sale violente, insotite de ploi torentiale, au provocat moartea a cel putin trei persoane - una in orasul New York si doua in Carolina de Nord - si au lasat fara electricitate cateva milioane de persoane, relateaza…

- Furtuna tropicala Isaias a crescut in intensitate si a devenit un uragan de categoria 1, care se indreapta spre arhipelagul Bahamas si spre statul american Florida, au anuntat vineri dimineata reprezentantii Centrului National pentru Uragane (National Hurricane Center - NHC) din Statele Unite, citati…

- Trei furtuni tropicale amenința Statele Unite și Insulele Caraibe. Este vorba despre uraganul Hanna, in Golful Mexicului, uraganul Douglas așteptat in Hawaii și furtuna tropicala Gonzalo, in Atlantic, scrie CNN.