Furtuna Isha lovește Europa și va ajunge in curand și in Romania. Pana acum, meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari. In momentul de fața, Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei. Astfel, de luni, 22 ianuarie, sunt valabile mai multe alerte de vreme rea. A fost emis cod roșu de vant, furtuna in Irlanda cu rafale de peste 130 km/h, dar și cod roșu de vant in Germania, rafale de peste 120 km/h spre 160 km/h in zona de munte. Totodata, s-a emis cod roșu de ninsori, lapovița, polei in Cehia, dar…