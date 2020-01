Furtuna Gloria, care a continuat sa afecteze marti Spania, unde a provocat inchiderea unor scoli, blocarea unor drumuri si intreruperi de electricitate, cauzand si moartea a trei persoane incepand de duminica, s-a abatut de asemenea asupra sudului Frantei, informeaza AFP. Nord-estul Spaniei a fost plasat in alerta din cauza acestei furtuni care a provocat caderi intense de zapada, rafale de vant de peste 100 de kilometri pe ora si valuri inalte in regiunile costiere. In Girona din Catalonia, 220.000 de locuinte au fost private de electricitate timp de mai multe ore in ziua de marti, potrivit serviciilor…