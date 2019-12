Furtuna Elsa a continuat sa faca ravagii sambata in vestul Europei - o sud-coreeana a murit dupa ce a fost lovita de daramaturi la Madrid, un surfer olandez s-a inecat in sud-vestul Spaniei, un sofer si-a pierdut viata dupa ce masina in care s-a aflat a fost luata de ape in sudul Spaniei si o persoana a fost data disparuta pe mare in largul coastei Frantei.



