Stiri pe aceeasi tema

- O puternica furtuna de iarna, care a condus la acumularea unui strat de zapada de peste 30 de centimetri in nord-estul Statelor Unite ale Americii si a provocat moartea unei femei varstnice din Pennsylvania, va avansa marti in interiorul continentului, existand risc de viscol, informeaza Reuters,…

- O furtuna de zapada puternica a lovit nord-estul Statelor Unite și afecteaza o regiune intinsa, din Pennsylvania pana in New England. New York, New Jersey si o parte din Connecticut sunt afectate serios de ninsoarea abundenta și se așteapta ca stratul de zapada sa ajunga la peste o jumatate de metru.

- O furtuna de iarna severa a acoperit cu zapada duminica numeroase orase de pe coasta de est a Statelor Unite dupa ce a lovit capitala Washington, relateaza luni AFP. Serviciul Meteorologic National (NWS) a emis o avertizare de furtuna de iarna valabila pentru nord-estul Statelor Unite, un teritoriu…

- SUA mobilizeaza peste 6.000 de membri ai Garzii Naționale la Washington DC pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden. Masura vine pentru a evita alte tulburari sociale, cum au fost cele aparute saptamana aceasta la Capitoliu, acolo unde avea loc validarea…

- Cea mai mare furtuna de zapada din ultimii ani este prevazuta sa loveasca Coasta de Est a Americii, in special in zona nordica. Peste 50 de milioane de oameni locuiesc in aceasta regiune.Meteorologii anunța ca furtuna va trece repede din cauza curenților, dar ploaia inghețata și zapada abundenta vor…

- Furtuna de zapda care a lovit nord-estul Statelor Unite ar putea conduce la depunerea unui strat de zapada de peste 30 de centimetri in anumite zone din New England, inainte de a se indrepta, joi, catre ocean, relateaza Reuters.