Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a anunțat ca pompierii au fost solicitații pentru mai multe intervenții dupa codul portocaliu de furtuna de duminica dupa-amiaza. Astfel, pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit cu doua motopompe pentru evacuarea apei dintr-o parcare demisol, in comuna Giroc. In sprijin…

- Pompierii au fost solicitati la peste 1.370 de interventii in ultimele 24 de ore, dintre care 61 au fost incendii, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Numarul interventiilor a fost cu 5% mai redus fata de perioada similara a anului trecut, informeaza News.ro.In ultimele 24 de ore,…

- Avand in vedere elementul de noutate, in cursul zilei de astazi, pompierii militari din cadrul ISU Alba au luat parte la o activitate de pregatire privind modul de intervenție in cazul producerii unei situații de urgența, la autobuzele electrice (SOR NS 12) intrate in dotarea municipiului Alba Iulia.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi in localitatea Eforie Sud.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit intr un imobil situat pe strada Dezrobirii. ...

- Circa 5.000 de pompieri, cu 3.800 de mijloace tehnice, sunt pregatiți sa intervina pentru acordarea asistenței medicale de urgența, stingerea invendiilor și salvarea persoanelor aflate in situații dificile in perioada Sarbatorilor Pascale, informeaza IGPR

- VIDEO| Natura s-a dezlanțuit duminica dupa-masa: Ploaie torențioala și grindina in Alba Iulia Natura s-a dezlanțuit duminica dupa-masa in Alba. O ploaie torențiala a facut prapad in cartierul Cetate, dar și la Micești, unde grindina a facut ravagii. Duminica dupa-masa a plouat torential Alba Iulia. …

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi la Harsova.Potrivit ISu Dobrogea a fost semnalat fum in boxa unui bloc unde se afla o centrala pe combustibil solid.Interventia are loc pe strada Plantelor. ...

- In ultimele 48 de ore, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Maramureș au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a trei incendii. Duminica,12.03., militarii Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un coș de fum. A ars doar…