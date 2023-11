Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Ciaran a lovit astazi nordul Europei cu vinturi puternice și ploi torențiale, forțind inchiderea aeroporturilor, traficului feroviar și a feriboturilor, precum și a școlilor. Franța, Olanda, Marea Britanie și Irlanda sint afectate de furtuni puternice. Furtuna Ciaran denumita „bomba meteorologica"…

- Furtuna Ciaran a lovit vestul Europei: in Franța, rafalele au depașit 190 km/h, iar unele aeroporturi au suspendat zborurile, in UK s-au inchis sute de școli și mai multe trenuri au fost anulate.

- Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Descopera cand trecem la ora de iarna 2023 și cum ne influențeaza acest lucru.Ora de iarna in…

- Cresc tensiunile in Europa de Vest dupa atacul asupra spitalului din Gaza si decretarea unei „zile a furiei" de catre organizatia terorista Hezbollah. Opt aeroporturi din Franta au primit ordine de evacuare, muzeul Versailles a fost din nou evacuat, in Germania o sinagoga a fost atacata, iar in Italia…

- Italia - a treia economie a zonei euro - ia in considerare noi subventii pentru achizitionarea de masini, care ar include emisiile de carbon in procesul de fabricatie si distributie, un mod de a-si proteja industria de importurile chinezesti, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze…

- Emil Boc susține ca eliminarea facilitaților fiscale din sectorul IT e o greșeala. Propunerea ar trebui eliminata din pachetul de masuri fiscale cu care a venit Guvernul, spune primarul Clujului. „Nu sunt mulțumit de conținutul actului in ceea ce privește eliminarea facilitaților pentru IT. Este…

- Unele țari UE ar putea interzice iPhone 12 din cauza riscului de cancerMai multe țari din Uniunea Europeana ar putea interzice telefonul Apple iPhone 12, lansat in 2020. Motivul il reprezinta emisia prea mare de radiații electromagnetice, care poate provoca cancer, informeaza Radio Romania Rador.Franța…

- ERIS – O noua varianta de COVID, destul de contagioasa, tot mai raspandita in Europa, in zonele cu mulți turiști ERIS – O noua varianta de COVID, destul de contagioasa, tot mai raspandita in Europa, in zonele cu mulți turiști Eris, noua varianta Covid, tot mai raspandita in Europa. Dupa Marea Britanie,…