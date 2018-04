Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de solarii din comuna Baleni, judetul Dambovita, au fost distruse in urma unei furtuni puternice. Autoritatile inventariaza pagubele suferite de agricultori si incearca sa gaseasca solutii pentru a-i ajuta, solariile nefiind asigurate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- A fost urgie in judetul Dambovita. Vantul puternic a distrus peste 150 de solarii din comuna Baleni, zona legumicola importanta si recunoscuta in toata tara. Pagubele se ridica la zeci de mii de lei.

- Rafale puternice de van au distrus, astazi, zeci de solarii din zona bazinului legumicol Baleni. Vantul a smuls folia și Post-ul DAMBOVIȚA: Zeci de solarii distruse de vant (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Disperare printre locuitorii comunei Colți, dupa ce un urs infometat a patruns intr-o gospodarie din localitate și a mancat un porc. Salbaticiunea s-a retras in intunericul padurii, lasand in urma doar ramașițele animalului. Ursul care a terorizat satul anul trecut a revenit dupa hibernare nu se sfiește…

- Secretarul județul Dambovița, Ivan Vasile Ivanoff, a postat cateva fotografii pe contul sau de facebook in care vorbește despre vizita unui Post-ul CONFUZIE: Secretarul județului spune ca s-a intalnit cu primarul unei localitați din Spania, care nu exista apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- IMAGINI prapad pe sosea la Buciumi in urma cu cateva minute. Un TIR a rupt un stalp de curent si s-a oprit in peretele unei case. Trafic blocat. FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Buciumi la intrarea dinspre Somcuta Mare, transmite ISU Maramures. Un tir a rupt un…

- Tornadele au facut prapad in statele americane Tennessee si Kentucky. Cinci oameni au murit si cateva zeci au fost raniti, iar pagubele materiale sunt insemnate. Meteorologii au emis mai multe avertismente de tornade in centrul Statelor Unite.

- Desi a subliniat ca nu o face cu placere, seful PNL Dambovita a spus ca, in opinia sa, in disputa cu primarul de la Titu, pe marginea extinderii spatiului de depozitare a deseurilor menajere, dreptate au conducerea judetului si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Colectarea, Transportul si Depozitarea…