FURT PĂDURI – Cinci zile de controale drastice în Maramureș Poliția Romana, prin Direcția de Ordine Publica – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, a demarat astazi o acțiune, in județul Maramureș, pentru prevenirea și combaterea taierilor fara drept de arbori din fondul forestier național. Incepand de astazi, 9 august, polițiștii Direcției de Ordine Publica – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sprijiniți de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Vrancea, Neamț și Sibiu, desfașoara, timp de 5 zile, controale in județul Maramureș. Sunt vizați 12 agenți economici și un ocol… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

