Stiri pe aceeasi tema

- Un hoț a fost filmat in mai multe nopți in timp ce se plimba liniștit prin curțile oamenilor de pe strada Voroneț. Clujenii au descarcat imaginile de pe camerele de supraveghere și cred ca este același spargator, care a acționat lunile trecute in Dezmir, comuna Apahida. Daca in centrul Clujului, pe…

- Un hoț a fost filmat in mai multe nopți in timp ce se plimba liniștit prin curțile oamenilor de pe strada Voroneț. Clujenii au descarcat imaginile de pe camerele de supraveghere și cred ca este același spargator, care a acționat lunile trecute in Dezmir, comuna Apahida. Acesta a fost surprins in…

- “In privinta, insa, a culturilor la care vremea creeaza probleme, porumbul si floarea soarelui, ele sunt afectate. Echipele de control care sunt stabilite prin ordinul prefectului sunt la fata locului, determina in fiecare zona in parte care este gradul de afectare, care sunt pierderile, intocmesc documentele…

- O femeie in varsta de 83 de ani, din comuna Unguraș, județul Cluj, a plecat de acasa și nu a mai revenit. Oamenii care au vazut-o sunt rugați sa anunțe imediat Poliția. „La data de 12 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au fost sesizați cu privire la faptul ca MATE ELISABETA,…

- In ultima perioada am avut o multime de avertizari de la meteorologi. Multe dintre ele despre instabilitate atmosferica. In unele zone a plouat intr-o ora cat pentru o luna, dar asta nu ajuta agricultura.

- Ciocan Cristian Eugen din comuna Rotunda, județul Olt, a pus pe picioare o afacere de familie cu ulei de floarea-soarelui presat la rece. Cultiva in jur de 250 hectare, din care 70 ha cu floarea-soarelui și 30 ha cu floarea-soarelui high oleic pentru ulei ale carei semințe conțin cu 10% mai multe vitamine…

- In cursul noptii de joi spre vineri un puști in varsta de doar 15 ani a furat un autoturism si a gonit ca nebunul prin Pacurari. Oamenii legii au pornit in urmarirea acestuia care, potrivit informatiilor avea peste 120 de km/h. Dupa o urmarire ca in filme, tanarul a fost prins sub podul de la […] Articolul…

- La data de 28 mai 2022, in jurul orei 18,30, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 49 de ani, din comuna Romos, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Raul Mic din Cugir, avand permisul de conducere suspendat. Fața de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul…