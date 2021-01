Stiri pe aceeasi tema

- Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenti de energie electrica si gaze naturale de pe piata locala, targeteaza ca anul acesta sa isi dubleze numarul de clienti casnici la 65.000 si sa isi majoreze veniturile cu peste 80%, pana la 220 milioane de lei, potrivit Agerpres. ”Restart…

- Impact Developer & Contractor anunța incheierea cu succes și in mod anticipat a plasamentului privat de obligațiuni corporative intermediat de TradeVille. Obligațiunile emise in cadrul plasamentului privat derulat in perioada 11 – 21 decembrie (simbol IMP26E) sunt denominate in EUR, au scadența la 6…

- Compania nationala de transport de gaze naturale Transgaz a anuntat miercuri, printr-un comunicat publicat pe Bursa de Valori Bucuresti, ca a fost amendata de catre Consiliul Concurentei cu 34 milioane de lei pentru modul de atribuire a unor contracte de achizitie in perioada 2009-2011.

- ”Agroserv Mariuta a incheiat anul 2019 cu venituri de 63,2 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul precedent. In primul semestru al anului curent, veniturile au insumat 37,6 milioane lei, cu 40% peste nivelul din perioada similara a anului precedent. Managementul societatii estimeaza ca veniturile…

- Laptaria cu Caimac a debutat pe BVB cu prima emisiune de obligațiuni, in valoare de 3 milioane euro. Banii vor fi investiți intr-un sistem de recuperare și de refolosire a sticlei Agroserv Mariuța, compania care opereaza sub brandul de lactate Laptaria cu Caimac, a facut primul pas pe Bursa de Valori…

- ”Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2020, si aproba distribuirea de dividende in valoare totala de 45.323.187 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0260 lei.…

- "Cargus, una dintre cele mai importante companii de curierat din Romania, a anuntat inaugurarea celui de-al doilea depozit din apropierea Bucurestiului, in Dragomiresti-Deal (Ilfov). Noul depozit face parte dintr-un proiect de investitii de 7,4 milioane euro si va dubla capacitatea de sortare in Bucuresti,…

- Românii pot subscrie începând de marți (astazi) pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației în cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 2 și 3 ani, se arata într-un comunicat de presa al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Rata dobânzii…