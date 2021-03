Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea de protest de la metrou este ilegala, perturba ordinea publica si impiedica desfasurarea in conditii normale a transportului de calatori in Bucuresti, iar Metrorex isi rezerva dreptul de a folosi toate mijloacele legale la dispozitie pentru a opri aceasta ilegalitate, precizeaza compania.…

- Furie mare in randul bucurestenilor, vineri dimineata, cand s-au trezit in fata usilor inchise ale statiile de metrou. Sinducalistii condusi de Ion Radoi, fost deputat PSD, au intrat in greva fara avertisment, sustinand ca lupta pentru drepturile lor. Greva a izbucnit a doua zi dupa ce conducerea…

- Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii, iar cand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri, scrie vineri dimineata ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook.…

- Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Conflictul dintre administrație și sindicatul Metrorex a ajuns ieri intr-un punct decisiv, dupa ce conducerea…

- Niciun tren nu circula la aceasta ora. Angajații au coborat in subteran și au blocat caile de rulare. Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Conflictul…

- Metrorex anunta ca sindicalistii USLM au impiedicat pornirea trenurilor de pasageri de la statia Piata Unirii invocand un protest spontan. Conducerea metroului sustine ca reprezentantii sindicatului au refuzat dialogul, informeaza A gerpres. Circulatia trenurilor de metrou este perturbata vineri dimineata…

- Metrorex anunta ca, marti, au aparut infiltratii in zona statiei de metrou Eroilor 1, dar circulatia trenurilor de metrou nu a fost afectata, relateaza News.ro. ”Metrorex informeaza ca astazi, 12.01.2021, in zona statiei de metrou Eroilor 1 au aparut infiltratii la peronul 2. Acestea sunt…