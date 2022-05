Stiri pe aceeasi tema

- ”Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER se adreseaza Guvernului Romaniei, prim-ministrul Nicolae Ciuca, cu rugamintea expresa de a sprijini deblocarea urgenta a procesului de decontare si plata a sumelor aferente plafonarii preturilor la energie datorate furnizorilor de energie. Intr-o…

- Romanii vor primi facturile pentru luna aprilie din partea furnizorilor de energie electrica, ele fiind calculate dupa noile reguli de plafonare. Iata cum trebuie citita factura și cum poți vedea daca ai beneficiat de plafonare. Noi reguli pentru consumatori Un reprezentant ENEL a explica, pentru Romania…

- Statul roman nu are contract cu Gazprom și nici companiile private, ci exista intermediari ai Gazprom care vand gaze in Romania in euro, iar aceste contracte se discuta la nivelul companiilor, nu la nivelul statului roman, a declarat vineri Virgil Popescu, ministrul Energiei.

- CARAS-SEVERIN – Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența care stabilește masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale pentru un an de zile, incepand cu data de 1 aprilie! Potrivit ordonanței, producatorii de gaze naturale vor fi obligati sa vanda la un pret stabilit…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze timp de un an, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali, a scris, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu . “Romanii vor avea parte de sustinerea Guvernului pentru plata…

- Guvernul a aprobat vineri Ordonanța de urgența privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica și gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. De prevederile acesteia vor beneficia 8 milioane de gospodarii. „Romanii…

- Guvernul a aprobat Ordonanța de urgența privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica și gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, a anunțat vineri pe Facebook ministrul Energiei, Virgil Popescu. Ședința de Guvern este inca in desfașurare. „De noile masuri…

- „Nu e niciun motiv pentru explozia prețurilor și este regretabila aceasta manipulare. Este o situație complicata, cu un conflict armat la granița Romaniei. Ce a fost ieri a fost un razboi hibrid. Nu avem nicio problema cu stocurile de petrol și carburanți. Cei doi mari producatori sunt pregatiți sa…