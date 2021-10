Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a sancționat Raiffeisen Bank pentru modul in care a ințeles sa aplice o sentința definitiva a instanței, conform careia aproximativ 14.000 de clienți ai bancii, beneficiari de credite, au fost afectați financiar de o practica incorecta. Prin…

- Autoritatea Nationala de Reglementara in Energie si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor incepe, astazi, sa controleze furnizorii de energie si de gaze naturale. Ministrul Energiei Virgil Popescu sustine ca, in acest moment, facturile sunt marite artificial, la fel ca si estimarile…

- In urma unei reclamații primite la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, referitoare la practici comerciale incorecte folosite in activitate de catre un operator economic din domeniul furnizarii de energie electrica și gaz, o echipa de control a realizat verificari in teren.…

- In urma unei reclamații primite la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, referitoare la practici comerciale incorecte folosite in activitate de catre un operator economic din domeniul furnizarii de energie electrica și gaz, o echipa de control a realizat verificari in teren,…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a amendat un operator economic din domeniul furnizarii de energie electrica si gaz pentru practici comerciale incorecte, a transmis, luni, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

- Practici comerciale incorecte folosite de unii furnizori de energie electrica și gaze au fost constatate in Ardeal. Totul a plecat de la o reclamație primita la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, in care se facea referire la practici comerciale incorecte folosite in…

- ANPC va face CONTROALE la furnizorii de energie eletrica dupa explozia facturilor. Ce amenzi s-ar putea da ANPC va face CONTROALE la furnizorii de energie eletrica dupa explozia facturilor ANRE și Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor vor demara o serie de controale la anumiți furnizori…

- Raiffeisen Bank, acuzata de practici comerciale incorecte, pierde definitiv un proces cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, conform unui comunicat de presa remis redactiei. Nu mai putin de 14.000 clienti afectati si un prejudiciu creat debitorilor de peste 10 milioane de euro, potrivit…