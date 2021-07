Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 5 iulie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in Șemlacu Mare, iar intre orele 12-15, in Șemlacu Mic. De asemenea, intre orele 9-16 presiunea apei va fi scazuta in Uivar. Spalarea conductelor…

- Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de apa. In intervalul 21-25 iunie, zilnic intre orele 9-15, in localitatea Cenad se va efectua…

- In intervalul 21-25 iunie, zilnic intre orele 9-15, in localitatea Cenad se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Marți, 22 iunie, intre orele 9-15, in localitațile Șemlacu Mare și Șemlacu Mic se va efectua spalarea și igienizarea…

- Luni, 14 iunie, intre orele 9-15, se va sista furnizarea apei in Butin și Percosova, iar intre orele 10 și 16 se va opri apa in Șemlacu Mare și Șemlacu Mic. Intreruperile vor fi cauzate de lucrarile de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție. Din același motiv, in intervalul 14-18 iunie, intre…

- Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de apa. Luni, 14 iunie, intre orele 9-15, se va sista furnizarea apei in Butin și Percosova,…

- Miercuri, 9 iunie, intre orele 8 și 15, in localitatea Vucova se va efectua spalarea rezervorului de inmagazinare. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Miercuri, 9 iunie, intre orele 8-13, in localitatea Ficatar se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea…

- Aquatim anunta ca in zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, miercuri, 26 mai, intre orele 8-15, in Petroasa Mare presiunea apei va fi scazuta, iar joi, 27 mai, intre orele 8-15, in satul Padureni (comuna Victor Vlad Delamarina)…

- Miercuri, 7 aprilie, intre orele 9 – 14, in localitatea Silagiu se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei. De asemenea, in intervalul 07.04 – 09.04.2021, intre orele 9 – 14, se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei in localitatea Buziaș. Pe durata lucrarilor, presiunea apei…