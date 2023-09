Stiri pe aceeasi tema

- Solenopsis invicta se raspandește ca focul in toata Europa: are o mușcatura foarte dureroasa. Distrug toate aparatele electrice in calea lorO specie invaziva de furnici alogene s-a stabilit in Italia si s-ar putea raspandi rapid prin Europa pana in Marea Britanie odata cu incalzirea globala, avertizeaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a spus ucrainenilor in discursul video de miercuri seara ca a fost zi dificila, din cauza atacului rusesc de la Kostiantinivka, in care au cazut victime zeci de civili , dar totodata a fost si o zi plina de evenimente in plan diplomatic, mentionand intre…

- Ungaria va proteja interesele fermierilor ungari prin orice mijloace și cu orice preț, chiar daca Uniunea Europeana nu va prelungi interdicția privind importul de cereale ucrainene dupa 15 septembrie, a subliniat marti, la Bruxelles, ministrul ungar al agriculturii, potrivit Magyar Hirlap. Dupa sedinta…

- Se pune intrebarea daca Europa va putea face fața consecințelor razboiului din Ucraina. Previziunile arata ca prelungirea acestui razboi va afecta grav economia europeana. In fața acestei presiuni, liderii europeni au inceput sa mizeze pe China pentru a juca roluri la doua niveluri, primul fiind acela…

- Senator Cristian Niculescu-Țagarlaș: ”Am purtat discuții extrem de interesante la Washington, cu omologii noștri din Congresul SUA pe tema cooperarii politice la nivel bilateral, și cu reprezentanții Pentagonului despre colaborarea romano-americana in cadrul NATO.” In cadrul intalnirilor a fost subliniat…

- Aspartamul, unul dintre cei mai raspandiți indulcitori din lume, prezent in produsele dietetice, cum sunt sucurile Coca Cola Zero, guma de mestecat Orbit, iaurturile dietetice și chiar ketchup-ul, va fi catalogat in iulie ca fiind „posibil cancerigen pentru oameni” pentru prima data de catre Agenția…

- Pe ordinea de zi a ședinței de astazi a Consiliului Județean Neamț s-a aflat un proiect de hotarare pentru incetarea implementarii proiectului de „Reabilitare, modernizare, extindere infrastructura de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea rezistenței…

- Omenirea nu trebuie sa lase garda jos in fata COVID-19, o maladie care continua sa provoace 1.000 de decese in fiecare saptamana in Europa, a prevenit marti biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza AFP, conform Agerpres."Chiar daca nu mai este o urgenta de sanatate publica…