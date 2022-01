​Funeraliile arhiepiscopului sudafrican Desmond Tutu au fost modeste, aşa cum şi-a dorit Slujba de înmormântare a arhiepiscopului sud-african Desmond Tutu a avut loc sâmbata la catedrala anglicana din Cape Town, unde liderul anti-apartheid decedat miercurea trecuta predicase împotriva regimului rasist, relateaza AFP, citat de Agerpres. Conform dorintei lui Tutu, a fost o ceremonie simpla, pentru care el însusi a indicat din vreme textele si oratorii. Au asistat familia sa, prieteni, clerici si demnitari, dar moartea laureatului Nobel pentru pace i-a îndoliat pe toti sud-africanii, care nu au uitat opozitia sa non-violenta împotriva apartheidului.



