Fundul lui Jennifer Lopez face 20 milioane $

Stiri pe aceeasi tema

- Avionul Airbus A320 al companiei Pakistan International Airlines (PIA) care s-a prabușit saptamana trecuta intr-o zona aglomerata din capitala Karachi era asigurat pentru 19,7 milioane de dolari, informeaza Yahoo News, care citeaza Reuters.

- „Air Moldova” a fost implicata, fara sa vrea, într-un scandalul politico-economic, care s-a acutizat în ultimele zile, legat de intenția autoritaților statului de a declara insolvabila concesionarea Aeroportului Chișinau, compania „Avia Invest”. „Air Moldova”…

- Ministrul Oros a mai spus ca pentru programul de anul acesta se vor aloca 43 milioane de euro si va avea doua componente, astfel incat 50% din aceasta suma, adica 20 milioane de euro, va fi destinata celor din Diaspora. "Domnilor, cei care au plecat din pacate in aceasta perioada, pleaca de…

- Numarul cazurilor de COVID-19 la nivel global au depasit duminica pragul de 4,5 milioane, in timp ce numarul mortilor a ajuns la 307.395, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza EFE. Datele OMS arata ca curba noilor cazuri se mentine ascendenta cu 80.000 de infectii zilnice,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, afirma ca este prea devreme pentru a avansa o eventuala crestere a pretului painii in toamna acestui an din cauza secetei suprapuse pe criza generata de noul coronavirus, precizand ca necesarul pentru consum al Romaniei va fi asigurat, chiar daca productia de…

- In plina pandemie de coronavirus, care afecteaza grav toate spitalele din țara, nepregatite pentru o astfel de confruntare, antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi vine cu o idee de "afaceri" care valoreaza 3 milioane de euro – scoate la vanzare, in mod simbolic, primul metru de ...

- Din dorința de a-i sprijini in eforturile deosebite pe care le depun in aceste zile, Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale ,,din linia intai”, din magazine și depozite, și introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, conform criteriilor…

- Comisia Europeana a asigurat Romaniei in aceasta perioada doua transe de fonduri europene, una in valoare de 660 milioane euro si o a doua de 637 milioane euro, a declarat, luni seara, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. "In aceasta perioada, Comisia Europeana ne-a asigurat doua transe de fonduri…