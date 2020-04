Stiri pe aceeasi tema

- Lidl Romania a cumparat prima secție mobila de terapie intensiva din țara, care are 12 paturi și poate fi deplasata rapid oriunde in țara. Unitatea costa 264.930 de dolari și va putea prelua pacientii in stare critica, urmare a infectiei cu SARS-CoV-2.

- Mai multe organizatii din Sibiu au anuntat ca au inceput strangerea de donatii ca sa cumpere o mie de teste de coronavirus si echipamente pentru sectia de terapie intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, potrivit unui comunicat publicat sambata de presedintele Fundatiei Comunitare, Ciprian…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta va implementa noi proceduri in relatia comandant operatiuni de salvare si director de salvari medicale, in urma stagiului de formare COS-DSM de la Targu Mures, organizat de DSU, Fundatia SMURD si Societatea Franceza de Medicina de Catastrofa, care s-a incheiat…

- Inspectoratului pentru Situații de Urgența Valcea, ai Serviciului Județean de Ambulanța și ai Unitații de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Valcea, s-a gasit o soluție pentru punerea in funcțiune a ambulanței de tip C1, cu terapie intensiva mobila, din dotarea SMURD Valcea. Conform ințelegerii…