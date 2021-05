Fundația Groupe Renault Romania, în parteneriat cu DACIA, lansează bursele de educație CONSTANTIN STROE Incepand de anul acesta, Fundația lanseaza programul educațional de Burse Constantin Stroe, centrat pe performanța și incluziune sociala. Programul poarta numele celui care a contribuit la destinul industriei auto din Romania, in jurul marcii și uzinelor Dacia. Prin intermediul Burselor de performanța, Fundația iși propune sa identifice 10 elevi și studenți din anii terminali care au rezultate foarte bune, s-au evidențiat prin proiecte extrașcolare și de voluntariat, sunt pasionați de domeniul actual de studiu și vor sa contribuie in viitor la schimbarea societații. Acest tip de burse vizeaza… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

