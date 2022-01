Funcționarea unităților de învățământ începând cu 17 ianuarie 2022 De luni, 17.01.2022, toate unitațile de invațamant vor incepe semestrul al II-lea cu prezența fizica, cu excepția claselor care au deja cursurile suspendate din motive de cazuri de infectare sau infrastructura. (http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/inspectori-teritoriali/clase-cu-activitate-on-line/lista-unitatilor-de-invatamant-cu-grupe_clase-online-17_01_2022/view) Modalitatea de desfașurare a cursurilor din unitațile de invațamant preuniversitar: ● nu mai depinde de rata de incidența cumulata de la nivelul […] Articolul Funcționarea unitaților de invațamant incepand cu 17 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 17.01.2022, toate unitațile de invațamant vor incepe semestrul al II-lea cu prezența fizica, cu excepția claselor care au deja cursurile suspendate din motive de cazuri de infectare sau infrastructura. (http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/inspectori-teritoriali/clase-cu-activitate-on-line/lista-unitatilor-de-invatamant-cu-grupe_clase-online-17_01_2022/view)…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a publicat lista unitatilor de invatamant ce au activitatea fizica suspendata in noul an, 2022. In sectiunea DOCUMENTE puteti consulta situatia unitatilor de invatamant cu formatiuni de studiu ce au activitate suspendata Din pacate, unele unitati de invatamant,…

- Prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar sunt acordate granturi in valoare de maximum 200.000 euro/școala pentru cel puțin 2.500 de unitați de invațamant de stat eligibile, de nivel primar și gimnazial, cu prioritate de intervenție ridicata, identificate prin utilizarea Mecanismului…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a publicat lista unitatilor de invatamant ce au activitatea fizica suspendata in noul an, 2022. In sectiunea DOCUMENTE puteti consulta situatia unitatilor de invatamant cu formatiuni de studiu ce au activitate suspendata. Din pacate, unele unitati de invatamant,…

- In acest an, Universitatea „Vasile Alecsandri”, cea mai importanta instituție de invațamant superior din județ, „creație a profesorilor, cercetatorilor și studenților, deopotriva”, a atins pragul celor 60 de ani de existența. Cu prilejul aniversarii a șase decenii de invatamant superior de stat bacauan,…

- De luni, 22 noiembrie, in localitațile cu rata de incidența sub 3/1000, activitațile didactice se pot desfașura la școala independent de vaccinarea profesorilor, anunța Ministerul Educației. Unitațile de invațamant din localitațile cu o rata de incidența a cazurilor de COVID sub 3 la mie vor putea funcționa…

- Saptamana magica in școlile din județ: in numai șapte zile, numarul unitaților de invațamant care au cel puțin 60% din personal vaccinat a crescut de la 78 la 256. Nu este, insa, nici o magie, doar ca Ministerul educației a decis sa numere altfel. Acum nu se mai numara unitațile cu personalitate juridica,…

- n de la introducerea Certificatului Verde, unitațile de alimentație publica au pierdut intre 50 si 90 la suta din clienți Unii ar spune ca vantul bate și la propriu, dar și la figurat. Dincolo de glume, e cam adevarat ca restaurantele au de patimit din cauza certificatelor așa zise verzi. Și pentru…