Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Serviciului Evidența Drepturi Persoane cu Dizabilitați din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASP) Timiș a fost reținut, luni, acuzat ca lua mita intre 2.000 și 5.000 de euro pentru a include, ilegal, persoane in randul celor cu handicap. In perioada 2015-2020,…

- Lihor-Laza Laszlo Andras, sef Serviciu in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P) Timis a fost retinut de DNA Timisoara intr-un dosar de luare de mita in care este auzat ca a „fabricat” zeci de false persoane cu handicap.

- Un șef de Serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de procurorii anticorupție ca a solicitat diferite sume de bani, drept mita, pentru a intocmi formalitațile necesare obținerii indemnizației de incadrare in…

- Lihor-Laza Laszlo Andras, sef Serviciu in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Timis, a fost retinut luni de procurorii DNA pentru luare de mita, fiind acuzat ca a primit bani de la aproximativ 100 de persoane pentru a le elibera certificate false de handicap.…

- "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 9 noiembrie 2020, a suspectului LIHOR-LAZA LASZLO ANDRAS, șef Serviciu in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala…

- Procurorii din cadrul DNA de la Timișoara l-au reținut, luni, pe Laszlo Andras Laza-Lihor, șef Serviciu in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (D.G.A.S.P) Timiș, pentru luare de mita in forma continuata.In ordonanța procurorilor se arata ca in perioada 2015-2020,…

- Doi angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu sunt infectati cu noul coronavirus si alti zece asteapta rezultatele testelor, a anuntat vineri, Prefectura. "In ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul Directiei pentru Asistenta Sociala, au…

- Sapte persoane au murit intoxicate cu monoxid de carbon in zona de activitate a distribuitorului Delgaz Grid si alte 17 au fost afectate, de la inceputul anului pana in prezent, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. In total, s-au produs 11 incidente in judetele Sibiu, Mures,…