- In cadrul acțiunii desfașurata azi-noapte, polițiștii mureșeni, au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, in valoare de 3.900 de lei, dintre care 1 pentru conducere sub influența alcoolului, 6 pentru neutilizarea centurii de siguranța și 4 pentru alte abateri. De asemenea, a fost intocmit dosar penal…

- Pentru rectificarea bugetului local prezentat de Biroul „Buget, Finanțe, Contbilitate, Resurse Umane", directorul „Direcției Investiții, Transport, Zone Verzi" din cadrul Primariei orașului Luduș, Liviu Popa, a intocmit un referat prin care solicita alocarea unor sume pentru furnizarea de materiale…

- Codul rutier s-ar putea schimba in favoarea noilor conducatori auto. Aceștia ar putea susține examenul pentru obținerea permisului de conducere oriunde in țara, nu doar in localitatea sau regiunea de domiciliu. Proiectul de lege este in dezbatere la Senat. Potrivit proiectului de lege, susținerea examenului pentru…

- Secția de psihiatrie a Spitalului Orașenesc „Dr. Valer Russu" Luduș funcționeaza de aproape o jumatate de secol in Castelul Banffy din cartierul Gheja, o cladire impunatoare, dar care prezinta o uzura inaintata la acoperiș și ziduri. Conducerea instituției de sanatate care administreaza secția respectiva…

- Spitalul Orașenesc "Dr. Valer Russu" Luduș organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de șef birou RUNOS, pe perioada nedeterminata. Potrivit unui comunicat, proba scrisa va avea loc in data de 30 mai 2022, ora 10.00, la sediul unitații, iar interviul se va desfașura in aceeași…

- Un internaut pe nume Gerendi Joszi a publicat sambata, 7 mai, pe grupul de Facebook intitulat "Ești din Ludus daca…", o fotografie realizata pe una din strazile orașului in care un copac pare sa iși aiba radacinile intr-un morman de pamand adunat pe asfalt. "Noul sens giratoriu de pe strada 8 Martie…

- S-au implinit 137 de ani de cand Biserica Ortodoxa Romana a fost recunoscuta formal ca Biserica autocefala. O Biserica autocefala este o Biserica ce are o conducere proprie, adica un sinod prezidat de intaistatatorul acelei Biserici, fie patriarh, mitropolit sau arhiepiscop. Aceasta conducere exercita…

- Atat reprezentanții angajaților, cat și cultivatorii de sfecla de zahar susțin ca de fapt patronii francezi nu vor sa vanda fabrica ci sa o desființeze. Liderul de sindicat, Ioan Trif, a spus ca au existat trei tentative de cumparare a fabricii, toate respinse de patroni: Au fost doua firme din afara,…