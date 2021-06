Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy a fost externat din clinica de reabilitare din Gradiștea, dupa ce, timp de doua saptamani, a primit tratament specializat și consiliere, in speranța ca va lasa de-o parte comportamentul golanesc de care a dat dovada in ultimele luni. Fiul Clejanilor ar fi fost luat chiar de catre tatal sau, insa…

- Ionița și Viorica de la Clejani par depașiți de situație și nu ințeleg ce se intampla cu fiul lor, Fulgy, care a intrat in conflict in ultimele zile, cu mai multe persoane. Cei doi parinți au fost invitați in emisiunea lui Cristi Brancu, unde au facut dezvaluiri neașteptate. „Am incercat sa ințeleg…

- Astazi, Viorica și Ionița de la Clejani au fost invitați inplatoul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV , unde au vorbit despresituația dificila prin care trec din cauza fiului lor, Fulgy.„Este foarte delicata situația. Bine, sunt cateva emisiuni pe care le respectam. Sunt majoritatea emisiunilor…

- Alex Velea a reactionat dupa mesajul jignitor al lui Fulgy la adresa iubitei sale, Antonia. Fiul Clejanilor a umilit-o pe artista in mediul online, folosind niste cuvinte care nu pot fi reproduse.

- Fulgy a facut o serie de declarații despre Alex Velea. Ce a spus cunoscutul fiu al Clejanilor in scandalul momentului? Tanarul a dat carțile pe fața și a dezvaluit adevarul. Ce s-a intamplat, de fapt, in acea seara? Fulgy, noi marturii din scandalul momentului. Ce spune artistul despre Alex Velea? Fiul…

- Scandal monstru in show-biz dupa ce Fulgy, fiul Clejanilor, a fost prins drogat la volan, in seara zilei de 29 mai. Fiul Clejanilor a dezvaluit ca-n seara cu pricina, cand a fost depistat ca a consumat canabis, se intorcea de la studioul lui Alex Velea, unde a facut un gratar cu baieții de la Golden…

- Scandalul iscat dupa ce fiul Clejanilor, Fulgy, a fost prins drogat ia amploare. Artistul face acuzații și spune ca ar fi inhalat fum de la studioul lui Alex Velea, acolo unde mai multe persoane au fumat iarba. „Ieri, m-am trezit, am fost am mancat, iar seara pe la șapte opt am fost pe la…