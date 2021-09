Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dragoș Savulescu a anunțat, intr-un interviu acordat joi pentru pulicația greaca Proto Thema , ca va cere despagubiri de la statul roman pentru ca a fost arestat in Mykonos, unde se afla in vacanța, la solicitarea autoritaților romane, relateaza Rador citat de G4Media . Extradarea sa…

- Curtea de Apel a Marii Egee din Syros a respins extradarea fugarului Dragos Savulescu in Romania si i-a permis acestuia sa calatoreasca in Milano, potrivit unui comunicat de presa emis de fostul actionar al clubului Dinamo, prin intermediul unui purtator de cuvant, relateaza G4Media.ro, care a precizat…

- Ministerul Justitiei a anunțat sambata ca o instanta din Grecia a respins predarea omului de afaceri Dragos Savulescu, arestat in urma cu o luna pe insula Mykonos, pentru a fi adus in Romania. Curtea de Apel București a emis un mandat european de arestare pe numele lui Savulescu, dupa ce a fost condamnat…

- Curtea de Apel din Syros a blocat cererea de extradare ce il viza pe omul de afaceri roman Dragoș Savulescu, anunța publicația Politiko.al . Instanța i-a dat credit lui Savulescu, fiind de acord ca Romania nu are puterea de a forța extradarea sa din Grecia și a dispus incetarea imediata a unui mandat…

- Curtea de Apel a Marii Egee din Syros, Grecia, a respins extradarea fugarului Dragos Savulescu in Romania si l-a lasat sa plece in Italia, la Milano, potrivit unui comunicat de presa emis de omul de afaceri, prin intermediul unui purtator de cuvant, scrie G4Media . Comunicatul este citat și de portalul…

- Judecatorii greci au decis ca Dragoș Savulescu sa fie pus sub control judiciar in Grecia, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Omul de afaceri nu poate parasi Grecia pana cand nu va fi judecata cererea de extradare in Romania. Savulescu a fost arestat luni, 9 august, in Grecia . Romania emisese…

- Mircea Sandu, fost presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), si sotia sa, Elisabeta, au fost achitati definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 724.000 lei de la reprezentantii unei case de avocatura. „In baza art. 421 pct.…