- FTX a contestat vineri afirmatiile Comisiei de Valori Mobiliare din Bahamas (SCB) conform carora autoritatea de reglementare a retinut 3,5 miliarde de dolari din activele platformei de criptomonede aflata in faliment, sustinand ca este vorba doar despre 296 de milioane de dolari, transmite Reuters.…

- Agentia a confirmat suma totala luata de la filiala din Bahamas a FTX, FTX Digital Markets, si a adaugat ca fondurile au fost mutate in propriile portofele digitale, ”pentru pastrare”. Autoritatea de reglementare confirmase anterior ca detine unele dintre activele digitale ale FTX, dar nu specificase…

- Mirae Asset Securities si Mirae Asset Capital vor investi 88,5 miliarde woni si, respectiv, 4,5 miliarde woni in compania de rachete si sateliti a lui Elon Musk, a spus persoana, refuzand sa fie identificate din cauza sensibilitatii problemei. Companiile sud-coreene au afirmat in documentele depuse…

- In cazul in care se finalizeaza operatiunea, ”fabricantul Xbox va obtine controlul unor francize de prim-plan, ceea ce i-ar permite sa dauneze concurentei in domeniul consolelor de jocuri de inalta performanta si serviciilor de abonament, prin refuzarea sau degradarea accesului unor rivali la continuturile…

- ”In anul 2022, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, a transmis spre decontare catre Comisia Europeana sume in valoare de peste 2 miliarde euro, respectiv 2.005.434.940 euro”, a transmis, miercuri seara, MIPE,…

- Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat in secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clientilor de la FTX catre compania de tranzactionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele. O parte din acest total a disparut de atunci, au spus sursele. O sursa a estimat suma lipsa…

- Acordul acopera vehiculele Porsche din 2005 pana in 2020. Proprietarii au acuzat producatorul de automobile ca a modificat fizic vehiculele de testare, ceea ce a afectat datele referitoare la emisii si economia de combustibil. Judecatorul districtual american Charles Breyer a aprobat, de asemenea, o…

- Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru…