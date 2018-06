FT: Zona euro a ajuns la un "acord istoric" pentru reducerea datoriei Greciei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, s-a declarat joi "optimist" cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord care sa permita incheierea programului de asistenta cu Grecia, inclusiv a unui pachet de masuri care sa reduca datoria Greciei. "Sunt încrezător că vom lua…

- Partidul Noua Democratie (conservator), principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters.…

- In vara lui 2015, Guvernul a obligat bancile autohtone sa isi inchida portile timp de aproape 20 de zile si sa limiteze retragerile de fonduri la doar 60 de euro pe zi, in ideea de a evita un colaps al sistemului bancar elen. Grecia va majora de la 2.300 la 5.000 de euro limita de numerar care poate…

- Turcia a criticat joi decizia Consiliului de Stat al Greciei de a acorda statut de refugiat pentru doi ofiteri turci suspectati de implicare in lovitura de stat esuata din iulie 2016, acuzand Atena de ''protejarea pucistilor'', informeaza AFP. Cu aceasta decizie care ''contravine…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Comisia Europeana a anuntat in acest weekend ca Grecia a ajuns la un acord cu creditorii sai internationali privind pachetul de reforme. Atena urmeaza sa prezinte reformele la intalnirea Eurogrupului din 24 mai si sa le implementeze inaintea reuniunii din 21 iunie a ministrilor de Finante…

- La a opta aniversare a celei mai mari interventii din istoria zonei euro, Grecia este mai aproape ca niciodata de a se elibera din „lanturile” creditorilor si de a-si incerca norocul sa stranga bani pe cont propriu, potrivit Bloomberg. Insa cu cat ziua de 20 august – ziua in care Grecia…

- Mecanismul European de Stabilitate, structura Uniunii Europene pentru asistenta financiara, a aprobat miercuri o noua transa de imprumut, in valoare de 6,7 miliarde de euro, pentru Grecia, informeaza publicatia EUObserver.Aceasta noua transa, alocata in cadrul programului de asistenta financiara…