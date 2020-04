Să ne revedem cu bine!

In contextul pandemiei Coronavirus Covid - 19, cu totii suntem sub o presiune nemaintalnita pana acum. Mai mult ca oricand, trebuie sa avem grija unul de celalalt pentru a depasi aceste momente cu bine.--In aceste zile, ma gandesc mult la cei ce sunt peste granitele tarii si nu aproape de familii, ca in alti ani. Desi tuturor ne este ingradita libertatea… [citeste mai departe]