- Directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, este de parere ca barilul de petrol ar putea sa ajunga pana la prețul record de 175 de dolari anul acesta, informeaza Financial Times. Criza energetica, care a inceput cand Rusia a strans robinetul cu gaze pentru Europa și a atins niveluri fara precedent…

- Tot comertul maritim in porturile ucrainene a fost oprit din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, potrivit informatiilor americane recent declasificate. Marfa critica de export pentru Ucraina se afla blocata in porturi, ceea ce ar putea duce la o criza alimentara globala, transmite CNN. Rusia a instituit…

- Jeff Lightfoot, director de program pentru Europa la unul dintre cele mai mari think-tankuri americane, Centrul pentru Intreprinderi Private Internaționale (CIPE), explica intr-un interviu pentru Digi24 ce este de invațat din razboiul Rusiei contra Ucrainei.

- Invadarea militara a Ucrainei de catre Rusia vine dupa o suita de crize ce au cuprins lumea - pandemia și criza energetica generata de creșterea brutala a prețului energiei, care, in esența, inseamna o scumpire a vieții. Ieșirea din pandemie, ce este anticipata pentru acest an in Europa, este urmata,…

- Lumea se confrunta cu o „catastrofa umanitara” din cauza crizei alimentare aparute in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, pentru BBC, citat de Agerpres.El arata ca ar putea exista o crestere „uriasa” de 37% a preturilor la alimente, care i-ar…

- Presedintele Frantei anunta ca la summit-ul G7 care a avut loc joi, la Bruxelles, s-a discutat despre solidaritate in ceea ce priveste gestionarea milioanelor de refugiati din Ucraina, despre solidaritate in domeniul energiei, dar si despre solidaritate alimentara. „Ucraina, ca si Rusia, sunt foarte…

