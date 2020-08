FT: Din America în Zimbabwe, întreaga lume iese în stradă Muzicienii Filarmonicii de Stat din Belarus cânta împotriva alegerilor masluite. Femei în alb protesteaza cu flori în mâna. Mitingul de duminica din Minsk a fost cel mai mare din istoria țarii. Traiasca revoluția din Belarus! Dar ce se petrece acolo e doar o parte a tendinței globale de a protesta, întrerupta doar efemer de pandemie, potrivit Financial Times, citat de Rador.



Anul trecut au avut loc mari proteste aproape fara precedent din Hong Kong în Liban și pâna în Minneapolis. Retraim anul 1968, dar la scara mai mare: o strada aproape… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele de duminica, 14 mai, de la Geneva, Berna, Basel sau Lausanne, au avut loc la 29 de ani de la o mișcare similara in care au fost implicate jumatate de milion de femei, informeaza The Guardian și SwissInfo.Sutele de participante și-au intensificat mesajele, strigang sloganuri și batand asurzitor…

- Presedintele american Donald Trump a lasat marti sa se înteleaga ca manifestantul de 75 de ani, ranit dupa ce a fost îmbrâncit de politisti din statul New York în timpul unei manifestatii împotriva rasismului, ar putea face parte dintr-o înscenare, scrie Agerpres.O…

- Majoritatea americanilor sunt solidari cu protestele care au loc la nivel national in SUA in legatura cu moartea in arestul politiei a unui barbat de culoare neinarmat si dezaproba reactia presedintelui Donald Trump la tulburari, releva un sondaj de opinie Reuters/Ipsos facut public marti. …

- Traian Basescu a comentat, la B1 TV, situația din Statele Unite, acolo unde proteste violente au loc in zeci de orașe dupa moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, in timpul unei intervenții a Poliției.Europarlamentarul PMP atrage atenția ca sistemul capitalist trebuie regandit, astfel…

- "Aici, in Europa, la fel ca populatia Statelor Unite, suntem socati si consternati de moartea lui George Floyd. Eu cred ca toate societatile trebuie sa ramana atente fata de utilizarea excesiva a fortei de catre gardienii ordinii", a declarat spaniolul intr-o conferinta de presa la Bruxelles.…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…

- Protestele violente din cel mai mare oraș al Minnesotei nu vizeaza doar abuzurile sistematice ale poliției, dar și inechitațile rasiale prezente in prosperul și progresistul oraș american de sute de ani, lucru admis chiar de autoritați, scrie New York Times.Confruntarile dintre poliția și protestatarii…

- Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au incendiat un magazin de piese auto si au vandalizat un supermarket, amandoua situate in apropierea sectiei de politie unde lucrau inainte de a fi concediati, marti, ofiterii acuzati de uciderea lui George Floyd. Politistii au lansat gaze lacrimogene…