Stiri pe aceeasi tema

- Mihailo Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski, a declarat, in exclusivitate pentru Antena 3 CNN, ca Rusia ar putea sa plateasca asasinate politice in Romania, daca va fi lasata sa caștige influența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Directorul unei firme de publicitate din Herson, Ucraina, a fost reținut de polițiștii ucraineni deoarece ar fi creat afișe de propaganda pentru ruși in perioada in care orașul era ocupat de militari din Rusia.

- ”O parte din cele șase posturi de televiziune din R. Moldova care au ramas fara licența de emisie au migrat spre online”, susține președintele Parlamentului Igor Grosu, care subliniaza ca autoritațile vor interveni pentru a reduce propaganda in țara noastra, potrivit Vocea Basarabiei. „Unele masuratori,…

- Un interviu recent cu Oskar Kucera, un cunoscut actor rus care conduce un canal „patriotic” Telegram, realizat de Iuri Dud, un blogger popular pe YouTube, a starnit dezbateri intense pe rețelele de socializare din Rusia. Interviul intitulat „O discuție cu un susținator al armatei ruse“ a inregistrat…

- Anul politic 2022 a fost marcat de proteste antiguvernamentale și de obținerea statutului de țara candidata la aderare. Evenimentele politice in 2022 au fost influențate de razboiul din Ucraina și de impactul economic și social al acestuia. In 2022 pe arena politica de la Chișinau și-au facut oficial…

- Moscova profita de sarbatorile de la sfarsitul anului pentru a difuza un mesaj de propaganda antieuropean, printr-o publicitate difuzata de postul Russia Today (RT), potrivit careia europenii au petrecut 2021 in abundenta, in 2022 au facut sarbatorile in bezna, iar in 2023 vor fi constransi sa-si…

- Rusia se lupta acum cu intreaga lume occidentala, așadar urmatoarea escaladare in razboiul din Ucraina poate fi „doar una singura: cea nucleara”, a susținut marți un comandant rus din Donețk, la postul rus Rossiya-1, citat de CNN. Comandantul Alexander Hodakovski a atras atenția ca resursele militare…

- Ucraina a lovit doua baze militare aflate la sute de kilometri in interiorul teritoriului Rusiei, folosind drone fara pilot, potrivit publicatiei americane New York Times, care citeaza un oficial ucrainean de rang inalt, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…